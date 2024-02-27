Суд арестовал счета супруги Бориса Акунина* на шесть миллионов рублей
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
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Следствие считает, что средства использовались в преступных целях.
Басманный суд Москвы постановил арестовать счета супруги писателя Григория Чхартишвили* (публикуется под псевдонимом Борис Акунин) Эрики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инстанцию.
«Арестованы счета на сумму около шести миллионов рублей. Срок наложения ареста установлен до 14 июня», — прозвучало решение судьи.
Отмечается, что арест на счета Эрики Чхартишвили был наложен еще в декабре 2023 года, но теперь его продлили до лета 2024-го. Согласно предположениям следствия, эти деньги являются совместным доходом супругов и использовались в качестве средств совершения преступлений.
Еще в январе МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина. В беседе с пранкерами Вованом и Лексусом писатель признался в спонсировании ВСУ, поддержал киевский режим и тезис «хороший русский — мертвый русский», распространяемы украинскими националистами.
В сообщении Минюста, который признал литератора иноагентом, также говорится, что Акунин участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина на два месяца.
* — признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму