Хватит одного взгляда: как узнать о наличии онкологии по виду живота
Онколог Иванов: увеличение размеров живота может указывать на рак брюшины
Фото: www.globallookpress.com / Ernst-Georg Kohout
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Симптомы могут появиться через несколько месяцев после заболевания.
Развитие мезотелиомы — первичной злокачественной опухоли брюшины — обычно сопровождается накоплением жидкости, что приводит к увеличению размеров живота. Об этом онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов рассказал изданию Газета.ру.
В животе пациента активно накапливается жидкость, в результате чего его размер может сильно увеличиться. Кроме того, большая опухоль способна привести к непроходимости.
Также для этого заболевания характерны: неопределенные боли в брюшной полости, слабость, сброс веса, тошнота, потеря аппетита, рвота, перемежающиеся поносы, запоры, потливость по ночам и повышение свертываемости крови.
Симптомы могут появиться через несколько месяцев после заболевания. К факторам возникновения этого недуга врач отнес длительное воздействие асбеста на организм.
В группе риска находятся те, кто работает в строительной отрасли, металло-, стекло-, автопромышленности и других сферах производства.
Кроме того, на возникновение болезни способны повлиять ионизирующее излучение и вирусная инфекция. Мужчинам это заболевание диагностируют в пять раз чаще, чем женщинам.
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