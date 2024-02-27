«Ни слова о мире»: что решили сделать с Украиной в Евросоюзе и НАТО

Фицо: на встрече ЕС и НАТО по Украине во Франции ни слова не говорилось о мире

Фото: Reuters / LIESA JOHANNSSEN

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Представители ЕС и военного альянса обсудили ситуацию, в которой оказался киевский режим. Какие выводы были сделаны?

Встреча представителей Евросоюза и НАТО по Украине, состоявшаяся в Париже, прошла в боевой атмосфере, показавшей отсутствие стремления к миру. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Политик признался, что был очень удивлен настрою своих коллег, которые, как ему кажется, намерены «любой ценой поддерживать войну», чтобы она продолжалась, в то время, как о мире и путях его достижения не было сказано ни слова.

Причем руководство некоторых странах может использовать любые методы.

«Могу подтвердить, что есть страны, которые готовы отправить своих солдат на Украину. Есть страны, которые говорят „никогда“, к ним относится и Словакия. А есть страны, которые говорят, что это предложения следует обдумать», — приводит слова Фицо издание pravda.sk.

Сам премьер подчеркнул, что Словакия, как и прежде, настроена исключительно на мирное урегулирование украинского кризиса. Также он заявил, что будет делать все, чтобы не допустить прямого участия словацких военных в конфликте. Даже если для этого придется лишиться своего поста, подчеркнул Фицо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Госдуме раскрыли коварный план НАТО по Украине.