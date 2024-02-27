Опять за старое: младшая дочь Шукшиной подала на сестру в суд из-за наследства отца

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; www.globallookpress.com / Genrietta Peryan;5-tv.ru

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Между родственницами давно царит непримиримая вражда. Что рассорило женщин на этот раз?

Младшая дочь народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга подала в суд на старшую родственницу, актрису и телеведущую Марию Шукшину. Информация о поступившем иске появилась на официальном сайте Таганского районного суда Москвы.

По предварительной информации, соответствующая подготовка к слушаниям начнется уже в начале апреля. Тяжба идет из-за прав на произведения Василия Шукшина, о наследии которого — спектакле по «Калине красной» — сестры уже спорили. Старшая Шукшина требует признать сделку на отчуждение исключительных прав между Марией и Лидией Федосеевой-Шукшиной недействительной.

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru Ольга пообещала прокомментировать ситуацию позже. Сейчас, по ее словам, обсуждать в этой истории явно нечего.

«Я вот эту новость не комментирую. Пока. Пока вот так», — заявила она.

В свою очередь, адвокат семьи и конкретно Лидии Федосеевой-Шукшиной, Юлия Вербицкая-Линник созналась, что мать враждующих сестер с иском лично пока не знакомилась. Неизвестно до конца, чью сторону народная артистка займет в этом споре: известно, что вдова писателя Василия Шукшина уже давно мечется между двух огней.

«Ольга Васильевна, также являющаяся наследницей и обладателем интеллектуальных прав на наследство Василия Макаровича, является заинтересованным лицом, в связи с чем Лидия Николаевна выразит свою позицию после ознакомления с иском. Важно отметить, что несмотря на то, что мой доверитель, привлечена к участию в деле в качестве третьего лица, вероятно во многом от ее позиции будет зависеть исход и разрешение спора», — заявила она.

Ольга не общается со старшей сестрой уже более десяти лет. Отношения между актрисами ухудшились, когда в семье разразился скандал с квартирой на улице Бочкова в Москве. Речь идет о наследстве режиссера Василия Шукшина. Тогда Ольга прибегла к помощи общественности, появившись на федеральном ТВ. Марии откровенность сестры не понравилась: отношения между родственницами усугубились. С тех пор общего языка женщины так и не нашли.

Ранее 5-tv.ru писал, из-за чего Федосееву-Шукшину лишили квартиры в Финляндии.