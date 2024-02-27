Суд вынес приговор мужчине, сжегшему Коран по указанию украинских спецслужб

Фото, видео: 5-tv.ru

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Он реализовал провокацию в мае прошлого года возле Соборной мечети.

Суд вынес приговор в отношении Никиты Журавеля, который сжег Коран по указанию спецслужб Украины. Заседание прошло в Висаитовском районном суде Грозного.

Инстанция приняла решение отправить мужчину в колонию на 3,5 года.

«Окончательно назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — огласил решение судья Руслан Дандаев.

Журавель реализовал провокацию с сожжением Корана 4 мая 2023 года возле Соборной мечети. Все происходящее он зафиксировал на камеру, а после направил кадры Службе безопасности Украины (СБУ). Было также установлено, что мужчина производил съемку военных объектов на территории России.

Во время допроса после задержания фигурант признался, что действовал под покровительством украинских спецслужб. Кроме того он рассказал, что за содеянное поучил от руководства десять тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские силовики пресекли попытку совершить спецслужбами Украины теракт в Запорожской области с использованием химического оружия.