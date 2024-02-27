Избежать тромбоза: что делать в самолете, чтобы не потерять здоровье

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON

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Кардиолог дал действенные советы, как избежать серьезных проблем при частых перелетах.

Сейчас многие люди стали вести сидячий образ жизни. Сначала мы сидим дома, потом сидим на работе и даже в самолете приходится долгое время сидеть в кресле. Это очень удобно, однако совсем не полезно для нашего здоровья. Отсутствие физической активности в течение дня может грозить появлением тромбов в сосудах, что может нанести непоправимый вред организму.

Кардиолог Игорь Видяскин в беседе с NEWS.ru дал несколько рекомендаций для тех, кто часто летает в самолетах. Их выполнение во время длительных перелетов поможет значительно снизить риск появления тромбов, и, возможно, даже сохранит вам жизнь в будущем.

Врач посоветовал каждый час обязательно вставать и немного прогуливаться по салону. Также полезно будет сделать небольшую разминку, сгибая и разгибая коленные суставы. Можно надеть компрессионные чулки. При этом в обычном положении не стоит подгибать под себя ноги. Нужно, чтобы кровообращение лучше работало.

Не забывайте пить воду, так как она разжижает кровь. А алкоголя на борту старайтесь избегать.

Кроме того, для надежности лучше также проконсультироваться с врачом о том, что конкретно вам можно или не стоит делать во время длительных перелетов.

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