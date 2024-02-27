Бедность останется в прошлом: эти простые способы превратят любого в миллионера

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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«Чтобы денег было много, нужно усерднее работать» — так ли это на самом деле?

Утверждение «сэкономил, значит заработал» эффективно на практике, но лишь отчасти. Соответствующее исследование показало: равномерное распределение средств действительно поможет сохранить достаток, но есть и другие способы наладить ситуацию.

Аналитический центр «Консоль Про» провел опрос и выяснил, что почти треть россиян используют подработку, как дополнительный и самый действенный источник дохода, сообщает Газета.ру. По данным аналитиков, почти 13% опрошенных берут сверхурочные задачи на работе. Найти более высокооплачиваемую работу, чтобы не искать постоянные подработки, решили 16%.

Женщины в вопросах прибыли оказались чуть более дальновидны, чем мужчины. Почти 18% женщин рассматривают для себя смену работы как альтернативный способ зарабатывать больше. Около 15% респондентов в качестве основного источника заработка хотят открыть свой бизнес.

В свою очередь, мужчины не торопятся слишком круто менять свою жизнь. 13% опрошенных соглашаются брать большую нагрузку на текущем месте, отказываясь от работы на новом месте. Еще 12% отвечавших решаются поговорить с начальством насчет повышения зарплаты.

Чтобы удовлетворить все свои потребности в полной мере, россияне всех возрастов и социальных статусов соглашаются на подработку. Около 45% россиян берут дополнительную нагрузку на срок более одного года, а 15% предпочитают подрабатывать в течение трех или шести месяцев.

По подсчетам специалистов, дополнительная работа может приносить от 20 до 40 тысяч в месяц. Опрос показал, что для 34% людей именно этих денег бывает достаточно, чтобы жить с комфортом. Еще 19% утверждают, что им нужно 40-60 тысяч рублей. А 100 тысяч рублей необходимы для 18%.

Россияне не воспринимают экономию, как способ увеличения доходов, чем допускают большую ошибку. Лишь 8% опрошенных готовы начать экономить. Не пользуются популярностью и инвестиции: лишь 10% желающих заявили о своем стремлении прибегнуть к такому варианту заработка.