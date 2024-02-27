«К концу выходных»: Байден, облизывая мороженое, пообещал решить ситуацию в Газе

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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Можно ли верить словам 46-го президента США?

Соглашение о прекращении огня в Секторе Газа может быть заключено уже «к концу выходных». Однако верить этому или нет, пока непонятно, ведь с таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

Доверия его слова не вызывают, так как были сказаны в весьма непринужденной обстановке — Байден был в кафе и полизывал шарик с мороженным в рожке. Выглядело все происходящее как издевка.

«Я надеюсь, что к концу выходных <…> Надеюсь, что к следующему понедельнику мы заключим соглашение о прекращении огня», — сказал американский лидер, которого уже хотят отстранить от власти.

Баден заметил, что соглашение «уже близко», но, как ему сообщил помощник по национальной безопасности, работа над этим вопрос еще не закончена.

Стоит отметить, что Джо Байден с мороженным в руках уже становился предметом для насмешек. В апреле прошлого года он во время поездки в Северную Ирландию призвал «лизнуть весь мир». В Интернете тогда появилась партия фото-жаб, на которых Байден облизывает земной шар в вафельном рожке.

twitter/Your_NewDad69 twitter/Henrik_Palmgren

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден перепутал Владимира Путина и Си Цзиньпина.