Фото, видео: Cyril Zingaro / ТАСС; 5-tv.ru

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За престижную европейскую награду боролись сразу несколько электрокаров.

Европейские автоэксперты окончательно отвернулись от бензиновых машин. На юбилейной, сотой, выставке в Женеве, где выбирали автомобиль года, привычные нам модели не вошли даже в основной тур.

В результате, самую престижную европейскую награду разыгрывали между собой электрокары. И лучшим из них посчитали французский семейный внедорожник от Renault. В основном, потому что его запас хода на одной зарядке оказался больше, чем у конкурентов — целых 600 километров.

На второе месте эксперты поставили BMW пятой серии, а третью строчку рейтинга занял Peugeot.

Ранее 5-tv.ru писал, какие машины теперь не входят в программу льготного автолизинга.