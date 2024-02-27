Бензиновые машины — прошлый век? На выставке в Женеве выбрали «автомобиль года»
На Женевском автосалоне Renault Scenic выбрали машиной года
Фото, видео: Cyril Zingaro / ТАСС; 5-tv.ru
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За престижную европейскую награду боролись сразу несколько электрокаров.
Европейские автоэксперты окончательно отвернулись от бензиновых машин. На юбилейной, сотой, выставке в Женеве, где выбирали автомобиль года, привычные нам модели не вошли даже в основной тур.
В результате, самую престижную европейскую награду разыгрывали между собой электрокары. И лучшим из них посчитали французский семейный внедорожник от Renault. В основном, потому что его запас хода на одной зарядке оказался больше, чем у конкурентов — целых 600 километров.
На второе месте эксперты поставили BMW пятой серии, а третью строчку рейтинга занял Peugeot.
Ранее 5-tv.ru писал, какие машины теперь не входят в программу льготного автолизинга.