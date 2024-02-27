Девять человек погибли в результате израильских ударов по Рафаху

Фото, видео: Reuters / ISRAEL DEFENSE FORCES; 5-tv.ru

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Снаряды попали в жилой дом.

По меньшей мере девять человек погибли, и несколько десятков пострадали в результате новых израильских авиаударов по Рафаху — это город на юге Сектора Газа. Под обстрелом оказались окрестности местной больницы.

Снаряды попали в жилой дом, несколько этажей рухнули прямо на жителей. Под завалами остаются люди. По данным палестинских СМИ, большинство жертв — женщины и дети. Больницы и бригады скорой помощи не справляются с потоком пациентов.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байден, облизывая мороженое, пообещал решить ситуацию в Газе.