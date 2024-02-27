Вез в машине, россыпью: что будет с жителем Забайкалья за добычу золота «втихую»

ФСБ задержала забайкальца за оборот незаконно добытого золота на 3 млн рублей

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Какой срок ему грозит?

Российские силовики задержали в Забайкальском крае мужчину, который незаконно добыл золото на три миллиона рублей. Об этом сообщает ЦОС УФСБ по региону.

Отмечается, что забайкалец без необходимых разрешений с использованием крупногабаритной техники добывал металл в Красночиковском районе. Добытое золото он сбывал широкому кругу лиц, перевозил его на своей машине в соседний регион.

«В ходе одной из таких поездок злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ, в его автомобиле обнаружено и изъято россыпное природное золото стоимостью около трех миллионов рублей», — говорится в сообщении.

По факту незаконной добычи золота возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России задержаны 49 подозреваемых в финансировании террористов Сирии. Следователи возбудили уголовные дела.