Такого не было со времен Олимпиады: уже на этой неделе стартует грандиозный Всемирный фестиваль молодежи
Поезд Победы покажут участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сочи
Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Гостиничные номера и апартаменты уже готовы к заселению гостей.
Федеральная территория «Сириус» готовится к грандиозному международному событию. Уже в эту пятницу, 1 марта, там стартует Всемирный фестиваль молодежи.
Как ожидается, его участниками станут представители около 200 стран. Ничего подобного по масштабу в городе не было, пожалуй, со времен Олимпиады.
Корреспондент «Известий» Ярослав Богат узнал, чем собираются удивлять зарубежных гостей. Уже с 1 марта меньше чем в десяти километрах от сочинской воздушной гавани заработает новый аэропорт, который в первый же день посетят тысячи молодых людей со всей планеты.
Здесь нет, правда, пассажирских лайнеров и привычного табло вылетов. Это одна из интерактивных площадок международного фестиваля молодежи для 20 тысяч.
«Аэропорт — это еще и классная метафора стремительного взлета… Здесь можно почувствовать себя не столько пассажиром, сколько пилотом своей жизни», — сказал советник руководителя федерального Агентства по делам молодежи Антон Пашков.
А еще здесь нейросеть поможет получить паспорт молодежной столицы мира, в которую постепенно превращается территория «Сириуса».
«Они станут горожанами, и как у любого города, здесь есть свои атрибуты. Мы сейчас на главной площади города молодежи, она называется душа России», — отметил программный директор Всемирного фестиваля молодежи Сергей Першин.
Последние приготовления идут в городах-павильонах. Волонтеры и участники делегаций со всей России своими руками делали вот эти арт-объекты, символы своей малой родины, чтобы познакомить с ней участников из 180 стран мира.
Абсолютно для всех Всемирный фестиваль молодежи начинается здесь, в этом огромном холле. Это центр аккредитации — и в день он может обслужить десять тысяч человек.
Свой бейдж — даже у игрушки-талисмана. Одежду Чебурашки уже начали украшать значками.
«Ребята могут свои значки повесить обязательно. Подарить на память… Познакомиться с другими странами — это полезный опыт, чтобы они полюбили нашу страну как свою», — считает волонтер Линара Иксанова.
Гостиничные номера и апартаменты уже готовы к заселению гостей. Из- за такого единовременного наплыва пришлось увеличивать штат персонала.
А еще — разрабатывать новое меню, устанавливать дополнительные банкоматы, аппараты с СИМ-картами. И это — еще не все.
«Участники фестиваля разных вероисповеданий, и для каждого предусмотрены молельные комнаты для всех конфессий, чтобы все чувствовали себя комфортно», — говорит генеральный директор сети отелей Александр Лоскутов.
Еще одно путешествие для участников Всемирного фестиваля молодежи начнется здесь — причем, не отправляясь от перрона. Это поезд Победы, десять вагонов, в каждом из которых — сотни историй о Великой Отечественной войне.
Узнать об истории России, в том числе и самых трудных ее страницах — один из пунктов программы фестиваля. Кроме этого, в молодежной столице мира пройдут десятки лекций, концерты, научные и бизнес лекции, спортивные соревнования и стрит-арт выставки.