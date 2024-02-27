Такого не было со времен Олимпиады: уже на этой неделе стартует грандиозный Всемирный фестиваль молодежи

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Гостиничные номера и апартаменты уже готовы к заселению гостей.

Федеральная территория «Сириус» готовится к грандиозному международному событию. Уже в эту пятницу, 1 марта, там стартует Всемирный фестиваль молодежи.

Как ожидается, его участниками станут представители около 200 стран. Ничего подобного по масштабу в городе не было, пожалуй, со времен Олимпиады.

Корреспондент «Известий» Ярослав Богат узнал, чем собираются удивлять зарубежных гостей. Уже с 1 марта меньше чем в десяти километрах от сочинской воздушной гавани заработает новый аэропорт, который в первый же день посетят тысячи молодых людей со всей планеты.

Здесь нет, правда, пассажирских лайнеров и привычного табло вылетов. Это одна из интерактивных площадок международного фестиваля молодежи для 20 тысяч.

«Аэропорт — это еще и классная метафора стремительного взлета… Здесь можно почувствовать себя не столько пассажиром, сколько пилотом своей жизни», — сказал советник руководителя федерального Агентства по делам молодежи Антон Пашков.

А еще здесь нейросеть поможет получить паспорт молодежной столицы мира, в которую постепенно превращается территория «Сириуса».

«Они станут горожанами, и как у любого города, здесь есть свои атрибуты. Мы сейчас на главной площади города молодежи, она называется душа России», — отметил программный директор Всемирного фестиваля молодежи Сергей Першин.

Последние приготовления идут в городах-павильонах. Волонтеры и участники делегаций со всей России своими руками делали вот эти арт-объекты, символы своей малой родины, чтобы познакомить с ней участников из 180 стран мира.

Абсолютно для всех Всемирный фестиваль молодежи начинается здесь, в этом огромном холле. Это центр аккредитации — и в день он может обслужить десять тысяч человек.

Свой бейдж — даже у игрушки-талисмана. Одежду Чебурашки уже начали украшать значками.

«Ребята могут свои значки повесить обязательно. Подарить на память… Познакомиться с другими странами — это полезный опыт, чтобы они полюбили нашу страну как свою», — считает волонтер Линара Иксанова.

Гостиничные номера и апартаменты уже готовы к заселению гостей. Из- за такого единовременного наплыва пришлось увеличивать штат персонала.

А еще — разрабатывать новое меню, устанавливать дополнительные банкоматы, аппараты с СИМ-картами. И это — еще не все.

«Участники фестиваля разных вероисповеданий, и для каждого предусмотрены молельные комнаты для всех конфессий, чтобы все чувствовали себя комфортно», — говорит генеральный директор сети отелей Александр Лоскутов.

Еще одно путешествие для участников Всемирного фестиваля молодежи начнется здесь — причем, не отправляясь от перрона. Это поезд Победы, десять вагонов, в каждом из которых — сотни историй о Великой Отечественной войне.

Узнать об истории России, в том числе и самых трудных ее страницах — один из пунктов программы фестиваля. Кроме этого, в молодежной столице мира пройдут десятки лекций, концерты, научные и бизнес лекции, спортивные соревнования и стрит-арт выставки.