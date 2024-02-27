Ротацию боевиков ВСУ сорвали на авдеевском направлении

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Все цели успешно поражены нашими бойцами.

На авдеевском направлении по скоплению бронетехники ВСУ ударили артиллеристы Центрального военного округа. Сначала цель заметили беспилотники, после чего на закрытую огневую позицию выдвинулся гаубичный расчет и произвел серию успешных выстрелов.

В то же время технику и живую силу ВСУ атаковали наши реактивные системы «Град». Все цели успешно поражены, а противнику не удалось совершить ротацию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились кадры уничтожения первого танка Abrams в зоне СВО.