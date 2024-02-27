«Большие шансы»: как спасают дельфина, который выбросился на берег в Крыму

Ветеринар Постникова: выбросившийся на берег в Крыму дельфин может выжить

Фото, видео: Sea Shepherd / France / ТАСС; 5-tv.ru

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Краснокнижная афалина сама пришла у человеку, чтобы попросить помощи.

На побережье Крыма развернулась спасательная операция. На одном из пляжей в районе Евпатории обнаружили крупного дельфина — черноморскую афалину. Этот вид млекопитающих занесен в Красную книгу. Почему животное выбросилось на берег, специалистам еще только предстоит выяснить. Пока же морского обитателя срочно эвакуировали в местный дельфинарий. Все детали у корреспондента «Известий» Николая Аксенова.

«Так, народ, давайте собирайтесь, дельфинчику помощь нужна, дельфинчик живой», — публикуют очевидцы кадры с места.

«Пришел к человеку просить помощи» — под такими заголовками эти кадры облетели российские соцсети. Черноморская афалина весом в 200 килограммов выбросилась на песчаный берег недалеко от Евпатории.

«Вот спасение продолжается, очень много неравнодушных людей помогают ребятам-волонтерам. Дельфинчик пока еще жив», — сообщают участники спасательной операции.

Первыми на месте происшествия оказались волонтеры и местные жители. Призывы помочь несчастному млекопитающему растопили сердца миллионам россиян. Поздно ночью морского обитателя перевезли в местный дельфинарий.

«Периодически дельфин появляется на поверхности, чтобы выбросить фонтан воды. От предложенной рыбы он отказался и будет ли в дальнейшем принимать пищу из рук человека — пока вопрос», — рассказывает корреспондент Николай Аксенов.

Директор центра по спасению морских животных Анастасия Постникова в числе первых оказалась на месте ЧП. Это ее сотрудники привезли необходимые лекарства и главное: специальную мазь, которая, как крем от загара, защищает чувствительную кожу дельфина от солнца.

«Это у нас не первый дельфин, их тьма-тьмущая, и всегда заканчивается это очень грустно. И, наверное, это первый случай, когда у нас реально есть большие шансы, что животное выживет», —прокомментировала Анастасия Постникова.

Специалисты уже определили — дельфин достаточно молодой, возраст не более двух лет. Первичный осмотр показал, что серьезных заболеваний у него нет.

«Все условия необходимые есть, тренера здесь находятся постоянно, ветврач. Животное постоянно под визуальным контролем. Вода в бассейне 16 градусов», — рассказал директор дельфинария Игорь Масберг.

Что стало причиной того, что дельфин выбросился на берег, пока не ясно. Ответ могут дать только более тщательные исследования. Пока они будут проводиться, а это минимум две недели, животное оставят в бассейне под наблюдением.