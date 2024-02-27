РБК: в России с 1 марта запретят экспорт бензина на полгода

Фото: Манзюк Александр / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Что поменяется в результате этого?

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода, который начнет действовать с 1 марта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Также было решено увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%. Временные ограничения при этом не будут касаться согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

С данной инициативой к Мишустину обращался вице-премьер Александр Новак, говорится в материале. Он подчеркивал в направленном письме, что на внутреннем рынке вскоре наступит сезон повышенного спроса на топливо, связанный с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками.

Биржевые цены на бензин АИ-92, АИ-95 и на летнее дизельное топливо с начала года увеличились на 8-23%. При этом в оптовом звене темпы роста цен на бензин были ниже — 1,6-6%.

Ранее 5-tv.ru писал, что государство возьмет цены на бензин и дизель под контроль. Оптовую стоимость топлива планируют привязать к биржевым показателям.

Соответствующий приказ уже готовят в ФАС. Правда, коснется он, как отмечается, только поставок по госзаказам.