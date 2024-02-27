«Можно»: Дуда допустил передачу Украине современных ракетных технологий

Фото: Zuma / ТАСС

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Что задумали страны Запада на этот раз?

Страны НАТО подняли вопрос о передаче Украине современных ракетных технологий, благодаря которым страна сама бы смогла производить оружие для нужд обороны. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Можно передать Украине современные технологии, которыми обладают западные страны, которые могли бы сделать более современным украинское производство и сделать так, что сама Украина могла бы производить более современные ракеты для нужд своей обороны», — сказал Дуда после окончания прошедшей в Париже конференции по поддержке Украины.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему попытки украинского президента Владимира Зеленского навязать «формулу мира» обречены на провал.