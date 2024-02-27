Умер актер из сериала «Звездный путь» Чарльз Диркоп

Фото: Кадр из сериала "Звездный путь", 1966-1969 гг.

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За свою длинную карьеру он снялся почти в 120 фильмах.

В одной из больниц Лос-Анджелеса умер американский актер Чарльз Диркоп, ему было 87 лет. Об этом изданию The Hollywood Reporter сообщила дочь покойного.

Известен Диркоп ролями в таких фильмах, как «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969), «Афера» (1973), «Джеймс Дин» (2001). Он сыграл гангстера Сальванти в «Резне в день Святого Валентина» (1967) и убийцу Санта-Клауса в «Тихой ночи, смертельной ночи» (1984).

Также актер снялся в сериалах «Женщина-полицейский» (1974-1978), «Скорая помощь» (1994-2009), «Звездный путь» (1966-1969).

Диркоп родился 11 сентября 1936 года в Ла-Кроссе, штат Висконсин. После службы в Корпусе морской пехоты США начал свою актерскую карьеру.

Уже с 1960 года он снимался в телесериалах и кинокартинах. За свою длинную карьеру Диркоп снялся почти в 120 фильмах.

Ранее 5-tv.ru писал, что канадский актер кино и телевидения Крис Готье скончался в возрасте 48 лет.