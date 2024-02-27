«Я быстро обучилась»: Жванецкий запрещал жене читать сообщения и узнавать его местоположение

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Вместе с супругой он прожил 29 лет, за которые отучил ее от ревности к поклонницам.

Вдова Михаила Жванецкого накануне 90-летия со дня рождения сатирика рассказала изданию KP.RU, как любимый супруг отучил ее от ревности к поклонницам. Так, сделал он это еще в начале их семейной жизни.

«Еще в начале нашей семейной жизни Миша сказал мне: „Никогда не читай мои письма или сообщения в телефоне, никогда не спрашивай, откуда я пришел“. Я этому быстро обучилась, перестала спрашивать, откуда он пришел и когда будет», — вспомнила она.

Однако, «обучив» так себя вести любимую, Жванецкий со временем пожалел об этом. Ведь ему стало неприятно, что Наталья перестала задавать ему вопросы о том, что где он и с кем был, пока его не было дома.

«Года через два он меня спросил: „Почему ты не интересуешься моей жизнью, ты не спрашиваешь, откуда я пришел и когда я буду?"» — добавила вдова.

Вместе с тем она рассказала, что сатирик за 29 лет семейной жизни не дал ни одного повода для ревности. Хотя после концертов выстраивалась очередь в зале из поклонниц, которые хотели вручить ему цветы.

Жванецкому же такое внимание публики льстило, хоть он и старался периодически ограждать себя от этого. К примеру, выходя на улицу, надевал очки и кепку, но такой способ конспирации не очень помогал.

«Если к нему никто не подходил в ресторане за автографом, он напрягался. Это же его фраза: „Не нарушайте мое одиночество и не оставляйте меня одного“. Хочется быть популярным и побыть одному. Ему хотелось быть успешным, обожаемым и в то же время он был глубоким, настоящим писателем. Это трудно соединимые вещи», — делится она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли молодая жена юмориста Евгения Петросяна разрабатывать хитрый план по «захвату» имущества.