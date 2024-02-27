От гаубиц боевикам не убежать! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Артиллеристы группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ

На купянском направлении разведчики обнаружили замаскированные временные опорные пункты с засевшими в них украинскими националистами, а также запасами военной техники. Координаты противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения.

Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили боевиков и технику ВСУ. От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут, после чего разведывательная группа мотострелкового соединения осуществила корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику.

Артиллеристы группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ в зоне проведения СВО. Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду.

«Гиацинт-С» позволила уничтожить замаскированные блиндажи и живую силу врага

Расчеты 152-мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» на купянском направлении СВО уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу подразделения ВСУ. Разведчики с помощью БПЛА, вскрыв замаскированные блиндажи противника на дальности до 12 километров, передали точные координаты на пункт управления.

После чего было принято решение нанести артиллерийский удар по переданным координатам целей. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей.

После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные. Самоходки постоянно в движении: тактика круглосуточной «артиллерийской карусели» дезориентирует противника, заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек.