Суд заочно арестовал создателя сериала Mr. Freeman Мунтяна*

Фото: Владислав Шатило / RBC / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В чем обвиняется мужчина?

Хорошевский суд заочно арестовал создателя сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Информация была опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ).

Ранее 5-tv.ru писал, что суд продлил арест блогеру-инфоцыгану Аязу Шабутдинову. В СИЗО он пробудет до 16 апреля 2024 года.

Молодой человек активно продавал свои чудо-курсы по заработку в интернете. Обещал, что каждый обыватель, действуя по его методикам, сможет разбогатеть за считанные недели. Сейчас он ожидает приговора после многочисленных жалоб.

* признан иноагентом в России.