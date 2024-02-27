Церемония вручения премии общества «Знание». Главное

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Торжественно награждают тех, кто несет свет знаний — и меняет жизни.

В Москве на одной сцене оказались те, кого в жизни редко можно представить вместе. Учителя, волонтеры, блогеры среди прочих стали лауреатами престижной общероссийской просветительской премии «Знание».

Ею отмечают тех, кто сумел лучше и интереснее рассказать о науке и последних достижениях. Кого же наградили в этот раз, узнала корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Галантный вечер — мужчины в смокингах, дамы в вечерних платьях. Торжественно награждают тех, кто несет свет знаний — и меняет жизни.

«Думаю, что этот кубик займет достойное место у меня в шкафу. Цветы я, к сожалению, не довезу до дома. А диплом всегда пригодится, благодарственное письмо от президента», — сказал один из победителей.

Одни вырастили победителей олимпиады по математике. Другие открывают детям мир искусства и творчества, записывая уроки рисования.

«У меня, знаете, даже мурашки по коже, это самая лучшая награда, которая может быть», — сказала автор канала «Няня Уля» Ульяна Шабанова.

Преподаватели и блогеры, писатели и режиссеры — номинации премии «Знание» самые разные. Есть и такая — «Юный просветитель года».

Победителем в ней стал 12-летний Дима Васецкий. Он — чемпион мира по знанию китайского языка и юный посол Китая в мире.

«С самого раннего детства, с пяти лет, каждый день изучаю китайский язык, читаю много книжек, связанных с китайской культурой, китайской историей. Я очень рад. Прямо очень-очень», — сказал Васецкий.

Премия общества «Знание» проходит в третий раз, и в этом году ее проводят на выставке «Россия» в очень красивой обстановке. Чего стоит только интерактивная сцена.

Объявление лауреатов — с паузами на музыку и балет. Интерес к премии с момента запуска вырос в шесть раз — приняли 18 тысяч заявок. В своем видеообращении участников поприветствовал президент России Владимир Путин.

«Уверен, что участники, партнеры и надежные друзья общества „Знание“ будут и впредь вносить весомый вклад в повышение престижа просветительской деятельности, а, значит, и в укрепление нашего государственного, научно-технологического и, безусловно, ценностного суверенитета. Ведь залог будущего страны в преемственности, ее залог в том, чтобы у молодежи были надежные жизненные ориентиры, чтобы она считала подлинно своими наши традиционные ценности, училась на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, достижениях науки и образования», — отметил Путин.

Общество «Знание» — это бренд еще с советского времени. На их лекции выстраивались в очередь, а сейчас дело продолжается и через технологии становится доступнее.

«Сегодня российское общество „Знание“ — это 23 тысячи лекторов и наставников по всей нашей огромной стране. И это стало возможно в очень короткие сроки — меньше тех лет с момента, когда наш президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу возрождения легендарного в советские годы общества „Знание“ и стало возможным», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Премия „Знание“. Во-первых, было гениальным решением это „Знание“ возродить. Все-таки общество, которое в нашей стране с 1947 года работает, не должно было кануть в лету. И это действительно блестяще реализовано», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В этом году премия стала международной — теперь награждают и в номинации «Иностранный просветитель». Участие приняли деятели из 35 стран: те, кто не боится высказываться в поддержку России, и, по сути, борется с русофобией.

«Историческая правда на стороне России. И я бы хотел показать обществу — в том числе латиноамериканскому — какую роль играет Россия в событиях с 2022 года», — сказал международный аналитик, фотограф и писатель из Аргентины Кристиан Ламеса.

Номинирована и экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая переехала в Россию в прошлом году. За это на родине ее уже несколько раз предлагали лишить австрийского гражданства.

«Они утверждают, что моя работа в Санкт-Петербургском университете — это просто прикрытие, и я вредна для Австрии. Но что удивляет меня больше всего — в Австрии нет ни одного голоса, который скажет: „Остановите это“», — заявила она.

Победителем в этой номинации стал французский военный журналист. Он освещает события на Донбассе, был свидетелем событий в Буче, рассказывал о зверствах «Азова»* и сам стал целью для СБУ — на него напали в Стамбуле.

«Полтора года назад, когда я только начинал работать, мои видео набирали только несколько тысяч просмотров, сейчас же их смотрят миллионы, и я понимаю, что все делаю правильно. Западный зритель начинает понимать, где на самом деле правда», — сказал военный журналист Адриан Боке.

Отдельная номинация посвящена тем, кто работает в зоне специальной военной операции, занимается волонтерством на новых территориях и воспитанием патриотизма. Эту особую номинацию отметили выступлением рэпера ST и детей военнослужащих с песней «Дай ему сил».

* организация признана террористической и запрещена в России.