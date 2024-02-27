Фото, видео: www.globallookpress.com / Rod Lamkey; 5-tv.ru

Операция по подготовке разведчиков и диверсантов получила название «Золотая рыбка».

Обычным людям на Западе наконец-то стало понятно, что ЦРУ не только в курсе всех операций ВСУ — оно даже планируют многие из них собственноручно. Журналисты The New York Times в своем расследовании выяснили, что за последние десять лет вдоль украино-российской границы появились 12 секретных баз ЦРУ.

А это значит, что, скорее всего, все удары по мирных целям на территории России были спланированы западными агентами. В Москве не раз об этом говорили, но теперь американцы подают это как сенсацию — почему, выяснил корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Для западного читателя это настоящая бомба. Столько лет ему рассказывали о независимой Украине, а оказывается все эти годы там орудовали агенты ЦРУ.

Американцы основали 12 шпионских баз вдоль нашей границы. Полноценный плацдарм для операций против России.

«ЦРУ пустила корни на Украине десять лет назад. Там было построено 12 секретных баз, расположенных вдоль границы с Россией. А в 2016 году ЦРУ начало подготовку элитного украинского спецназа, известного как подразделение 2245», — говорится в публикации.

Подразделение 2245 — это совместное детище американского разведуправления и британской Ми-6. В него принимали молодых украинских разведчиков.

Западные агенты обучали их шпионажу и диверсиям: один из главных выпускников этой спецшколы — глава ГУР Кирилл Буданов*. Именно это, по сути «цэрэушное» подразделение, ответственно за убийство ополченцев «Гиви» и «Моторолы».

«Операция в Донецке — подрыв лифта, в котором находился сепаратист Арсен Павлов, он же „Моторола“, — была организована Пятым управлением — украинскими бойцами, которые проходили подготовку в ЦРУ. Они же занимались и ликвидацией Михаила Толстых, известного как „Гиви“», — пишут журналисты.

Практически все теракты — от подрыва Крымского моста до атаки на наши корабли — были организованы ЦРУ. Американская разведка давала спутниковые данные, целеуказания, технику — все, а осуществляли диверсии украинские воспитанники американского разведуправления — то самое подразделение 2245.

«ЦРУ сотрудничало с украинскими националистами и раньше — сначала для того, чтобы способствовать цветной революции на Украине в 2004 году, а затем перевороту в 2014-м. Это показывает, что Украина — не более чем глобальный заговор ЦРУ против России», — подчеркнул бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер.

Постепенно американцы и британцы подчиняли себе всю украинскую разведку, назначали на руководящие посты только тех, кого считают нужным. Пик активности — 2014 год.

Авторы статьи рассказывают, как в разгар Майдана тогдашний глава ГУР Валентин Наливайченко и генерал Валерий Кондратюк несли в ЦРУ всю развединформацию, которая касалась России.

«ЦРУ помогало Киеву подготовить новое поколение украинских шпионов. Так не только шпионов — прямых боевиков. 2013–2014 годы — на Майдане выступали в первую очередь те, кого тренировали на базах в Польше и Прибалтике», — рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По сути, в американской прессе впервые признали: госпереворот на Украине организован ЦРУ. Но 2014-й был только преддверием большой гибридной войны.

Выяснилось, что поначалу — еще до создания службы 2245 — советники Барака Обамы разработали секретные правила, которые запрещали украинцам устраивать теракты. Но те не слушались хозяина, отбились от рук, убивая оппозиционеров и неугодных журналистов.

«С 2016-го киевская власть стала нетерпима к осторожности Вашингтона. Украинцы начали организовывать убийства и другие несогласованные с США операции. Взбешенные официальные лица в Вашингтоне даже пригрозили прекратить поддержку, но так и не сделали этого», — отмечается в статье.

Почему в ЦРУ вдруг слили прессе эти до сих пор засекреченные данные? Возможно, американские спецслужбы идут ва-банк — после провального контрнаступления и коррупционных скандалов в Киеве деньги Украине выделяют неохотно.

«Серьезное сотрудничество между ЦРУ и украинской секретной службой началось, когда Джо Байден был вице-президентом. Статья пытается показать, что это успех Джо Байдена. Скоро ведь выборы! Вторая причина — они хотят, чтобы Конгресс одобрил выделение 60 миллиардов долларов», — считает политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли.

Еще один интересный факт: источник в разведуправлении сообщил журналистам о том, что США заранее знали о планах России. И за два дня до спецоперации вывезли весь свой персонал, оборудование на запад Украины: теперь все 12 баз ЦРУ находятся уже не на востоке, а далеко за Киевом.

«Если Киеву не предоставят помощь Запада, в особенности из США, то будет очень сложно, а может, и невозможно защитить территорию Украины. Упущенное нами время играет России на руку», — сказал экс-глава ЦРУ по операциям в России Стивен Холл.

Операция по подготовке разведчиков и диверсантов ЦРУ на Украине получила название «Золотая рыбка». Но, судя по тому, что сейчас происходит на фронте, рыбкой стал Киев, а Вашингтон сам запутался в поставленных им же сетях.

* внесен в реестр террористов и экстремистов в России.