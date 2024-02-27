Серьезно болен? Молодой дельфин выбросился на берег в Крыму
Росприроднадзор держит ситуацию с дельфином в Крыму на контроле
Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; Пресс-служба Росприроднадзора; 5-tv.ru
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Возле попавшего в беду животного дежурили даже ночью.
В Крыму на берег выбросился молодой, возможно, серьезно больной дельфин. Об этом сообщили очевидцы с места инцидента.
С волонтерами связались местные жители. Когда прибыла квалифицированная помощь, дельфина осмотрели на наличие травм, ввели успокоительное и антибиотик.
Крымчане даже ночью дежурили возле животного и приносили горячий чай волонтерам. В пресс-службе Росприроднадзора сообщили, что специалисты ведомства связались с волонтерами, обсудив дальнейший план действий.
В экстренной ситуации главное — оказать первую помощь животному. Волонтерам объяснили, какие документы нужно будет направить в службу после принятия первоочередных мер.
Сейчас дельфина транспортируют в дельфинарий, где его ждет врачебная помощь. Росприроднадзор держит ситуацию на контроле.
Ранее 5-tv.ru писал, почему киты и дельфины массово выбрасываются на берег.