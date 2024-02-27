Стало невыносимо: Лерчек решила избавиться от особняка из-за воспоминаний об обысках
Блогер Лерчек решила продать особняк, в котором проходили обыски
Фото: Григорьев Максим / ТАСС
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Смена статуса породила новые перемены в жизни блогера.
Валерия Чекалина, известная в социальных сетях как Лерчек, долгое время была под следствием в связи с уголовным делом. Ее вместе с супругом, Артемом Чекалиным, подозревали в уклонении от уплаты налогов.
На данный момент знаменитости выплатили долг в 504 миллиона рублей. Потеря внушительной суммы, видимо, все-таки ударила по карману звезд.
Чекалины решили продать свой дом, в котором проходили обыски. Их таунхаус в элитном поселке, по оценкам СМИ, может стоить 125 миллионов рублей.
Съехать оттуда семья решила из-за негативных эмоций, связанных с уголовным делом. Также Лерчек отметила, что пространства в 400 квадратных метров для них стало недостаточно.
«Там было большое количество положительных эмоций, но, к сожалению, было и большое количество отрицательных. То есть, грубо говоря, я захожу в гардеробную и вспоминаю, как все вещи перебирали, все смотрели», — признается блогер в интервью на YouTube.
Сейчас знаменитости снимают жилье, в котором комнаты выглядят как целые квартиры. Но планируют переезжать в другой особняк, который они строят.
Пока стройка приостановлена, так как блогерам не хватает средств. Дом будет, говорит Лерчек, площадью в 1800 квадратных метров.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лерчек попала в ДТП на люксовом авто.