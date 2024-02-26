Кириенко поблагодарил иностранных просветителей за искренность

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В этом году впервые в премии общества «Знание» участвовали просветители из 35 стран мира.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на церемонии вручения просветительской премии российского общества «Знание» поблагодарил иностранных просветителей за их искренность.

«Мы хорошо понимаем, что сегодня в некоторых странах мира просто рассказывать правду требует не только профессионализма, но невероятного человеческого мужества», — подчеркнул Кириенко.

Он отметил, что в этом году впервые в премии общества «Знание» участвовали просветители из 35 стран мира. Чиновник поблагодарил их за мужество и профессионализм.

По его мнению, для наших врагов нет ничего страшнее, чем правда. Кроме того, Кириенко поблагодарил всех номинантов премии «Знание»: он назвал их настоящими героями, поскольку за каждым их проектом стоит огромный труд.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков вручил военкору из Франции премию лучшего иностранного просветителя.