Путин поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Эти подразделения всегда находятся на боевом посту.

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником, который отмечается 27 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Благодарю весь личный состав и ветеранов за честную, добросовестную, ратную службу и личное мужество, за верность присяге и долгу. Особые слова благодарности — воинам-участникам спецоперации: на самых опасных участках, на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках, вы с честью выполняете поставленные задачи», — сказал глава государства.

Особая закалка всегда отличала бойцов и командиров Сил специальных операций, подчеркнул он. Решение об их создании было продиктовано условиями времени, отметил президент.

Эти подразделения всегда находятся на боевом посту. Путин уверен, что они будут брать новые высоты и в боевой подготовке, и в ратном деле, а также вносить весомый вклад в защиту России.

Ранее 5-tv.ru писал, как в России отметили День защитника Отечества.