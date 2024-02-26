Фото: Reuters / WOLFGANG RATTAY

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Он продолжает выпрашивать помощь у западных «друзей», однако многие жители страны хотят совершенно другого.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется согласиться на политическое урегулирование конфликта, ведь положение ВСУ тяжелое. Об этом Global Times заявил основатель и редактор издания Geopolitical Economy Report Бен Нортон.

«У ВСУ просто заканчиваются необходимые ресурсы. В какой-то момент Украине придется прийти к политическому соглашению», — говорит он.

По его мнению, уже сейчас Незалежная переживает отчаянную ситуацию, так как у боевиков запасов боеприпасов практически нет, бедственное положение и с живой силой.

В связи с этим беженцев пытаются заставить вернуться на Украину для вступления в ряды ВСУ. При этом большинство населения страны хочет мирного урегулирования конфликта, подытожил Нортон.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему попытки Владимира Зеленского навязать «формулу мира» обречены на провал.