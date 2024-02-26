В НАТО пообещали поддержать Молдавию в случае присоединения Приднестровья к России

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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В альянсе также пообещали осудить подобные шаги, если они будут реализованы.

НАТО поддержит Молдавию в случае присоединения Приднестровья к России. Об этом румынскому телеканалу PRO TV заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.

«На мероприятии, которое пройдет в Тирасполе 28 февраля, скорее всего, будет анонсировано намерение подписать новые торговые соглашения между Россией и Приднестровьем, которые также являются незаконными», — сказал он.

Если Россия «присоединит Приднестровье», НАТО осудит этот шаг и продолжит поддерживать Молдавию. Джоанэ подчеркнул важность республики для Североатлантического альянса.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Молдавии готовят специальные боевые группы для проведения в Приднестровье терактов и диверсий.

Министерство государственной безопасности ПМР подчеркнуло, что боевики планируют совершать теракты для уничтожения критически важных объектов жизнеобеспечения, а также проводить диверсии на военных объектах, захватывать или ликвидировать представителей власти Приднестровья.