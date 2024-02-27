Баснословная сумма: резиденцию Фредди Меркьюри в Лондоне выставили на аукцион

Резиденцию Фредди Меркьюри в Лондоне выставили на аукцион

Фото: www.globallookpress.com / Dick Darrell

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Сейчас дом певца принадлежит его подруге, которой он завещал большую часть своего состояния.

Подруга и наследница большей части состояния солиста группы Queen Фредди Меркьюри Мэри Остин решила выставить на аукцион резиденцию певца. Любой желающий может приобрести дом, стартовая цена — 35 миллионов евро.

Bloomberg пишет, что Остин достаточно давно думала о продаже резиденции, а окончательно решила распрощаться с имуществом после того, как на аукционе Sotheby’s в сентябре прошлого года было собрано 50 миллионов долларов от продажи личных вещей Меркьюри.

Тогда часть средств передали в The Mercury Phoenix Trust — благотворительный фонд, созданный после смерти музыканта — и Фонд борьбы со СПИДом Элтона Джона.

Например, был реализован рояль, на котором Меркьюри написал «Богемскую рапсодию». Новый владелец заплатил за инструмент 2,2 миллиона долларов.

С молотка ушел и жилет певца с портретами его шести котов. За него отдали 174 тысячи долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем был уникален голос Фредди Меркьюри.