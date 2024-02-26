Рэпер ST исполнил песню «Дай ему сил» на церемонии вручения премии «Знание»

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Музыкант впервые представил эту композицию на концерте в ЛНР для бойцов Росгвардии.

Рэпер ST (Александр Степанов) исполнил свою песню «Дай ему сил» на церемонии вручения премии российского общества «Знание». Мероприятие прошло в Москве на ВДНХ.

Музыкант вышел перед зрителями на сцену с детьми, а на экранах были показаны рисунки с изображением российских бойцов. Во время его выступления сидящие в зале начали подниматься с мест.

«Хочу поздравить всех лауреатов, всех номинантов сегодняшней премии, сказать большое спасибо обществу „Знание"», — сказал ST.

Он также выразил огромную благодарность военнослужащим, которые защищают Родину. Музыкант впервые представил эту композицию на концерте в ЛНР для бойцов Росгвардии.

Слова песни «Дай ему сил» облетели весь фронт и стали по-настоящему народными. Ее уже подхватывают не только бойцы на передовой, но и звезды российской эстрады. На большом концерте в честь своего 35-летия группа «Любэ» исполнила ставшие хитовыми строчки.

Не случайно клип на песню «Дай ему сил» вышел именно сейчас — чтобы каждый защитник страны знал, что в него верят и ждут с победой. Ведь именно они сейчас и являются олицетворением патриотизма.