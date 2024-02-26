Мезенцев привез жителям ДНР и ЛНР гуманитарную помощь

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Для учебных заведений были куплены интерактивные проекторы, экраны и другая техника, необходимая для студентов.

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев посетил Донбасс и привез жителям ДНР и ЛНР гуманитарную помощь. В частности, в Донецкий технологический колледж и Донецкий транспортно-технологический колледж для учебного процесса были переданы грузовики КАМАЗ-43082.

Луганский колледж автосервиса имени А. А. Гизая получил два автомобиля МАЗ, для учебных заведений также были куплены интерактивные проекторы, экраны и другая техника, необходимая для студентов. В Донецке Мезенцев встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным.

«Всегда рад, Дмитрий Федорович, когда приезжаете в республику. Первое, для нас это правильный, хороший сигнал, все-таки Союзное государство. Для нас все очевидно, понятно, ведь самые теплые взаимоотношения у нас с Белоруссией, ну а про Россию — мы Россия, что тут говорить. Ну и, безусловно, приезжаете вы сюда не с пустыми руками», — отметил Пушилин.

Мезенцев, в свою очередь, добавил, что это уже его пятый визит в Донбасс. В сентябре 2023 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение предоставить гуманитарную помощь образовательным учреждениям ДНР в рамках совместного пакета Союзного государства.