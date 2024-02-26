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Кандидатура была предложена коалицией правящих партий «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и христианских демократов.

Парламент Венгрии избрал новым президентом страны Тамаша Шуйока. Он является председателем Конституционного суда.

Кандидатура 67-летнего Шуйока была предложена коалицией правящих партий «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и их младших партнеров — христианских демократов, которые занимают в парламенте 135 мест из имеющихся 199.

При голосовании все проправительственные депутаты поддержали Шуйока. Это обеспечило ему победу уже в первом туре.

Ранее 5-tv.ru писал, что парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Присоединение страны к альянсу поддержало подавляющее большинство депутатов. Таким образом Венгрия, как отмечается, стала последней страной НАТО, которая одобрила шведскую заявку.