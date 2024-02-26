Кремль отреагировал на уничтожение первого танка Abrams в зоне СВО

Песков: танки Abrams в зоне СВО будут гореть так же, как и другие

Фото, видео: Telegram / Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области / SALDO_VGA; 5-tv.ru

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Наши бойцы работают планомерно и профессионально.

Россия уничтожает в зоне СВО американские танки Abrams так же, как и все остальные. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие. Но в целом, как мы с вами знаем из ежедневных сообщений Минобороны, это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных, которые демилитаризируют Украину и делают это ежедневно», — цитирует Пескова ТАСС.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские солдаты уничтожили в зоне СВО американский танк Abrams. Кадры горящей техники опубликовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Машина была уничтожена бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады. Сальдо напомнил, что после того, как США увидели «костры» из немецких танков Leopard в зоне СВО, они вернули 30 танков Abrams на доработку, но это в итоге не помогло.