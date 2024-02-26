Двое детей пострадали при обстреле села под Белгородом со стороны ВСУ
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора
На месте происшествия работают оперативные службы.
Двое детей пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших — это мальчики 10 и 11 лет», — написал он в Telegram-канале.
По словам Гладкова, один ребенок получил осколочное ранение ноги, а второй — контузию. Пострадавших госпитализировали.
Губернатор уточнил, что также при ударе украинских боевиков выбило пять окон в многоквартирном трехэтажном доме. Кроме того, был поврежден один автомобиль. На месте происшествия работают оперативные службы.
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