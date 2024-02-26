Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО
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Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov
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Решение поддержало подавляющее большинство депутатов.
Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты проведенного голосования.
«Решение принято», — сказал ведущий заседания.
Присоединение Швеции к альянсу поддержало подавляющее большинство депутатов: 188 — за, и только шесть голосов — против. Всего в венгерском парламенте 199 парламентариев.
Таким образом Венгрия, как отмечается, стала последней страной НАТО, которая одобрила шведскую заявку.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО. Турецкий парламент недавно одобрил шведскую заявку после более чем четырехчасовых дебатов.
Швеция вместе с Финляндией подала заявку на вступление в альянс в 2022 году после начала СВО. Финляндия стала 31-м членом альянса в 2023-м.