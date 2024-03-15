Александр Цыпкин провоцирует: Константин Хабенский ответил на острые вопросы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Честный разговор сократил дистанцию между зрителем и художественным руководителем МХТ имени Чехова.

Народный артист России и художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский ответил на самые острые вопросы на Малой сцене МХТ, где состоялся творческий вечер «Художественный разговор с художественным руководителем». Модератором мероприятия выступил писатель и сценарист Александр Цыпкин.

«Это диалог. Диалог со зрителем и диалог с модератором сегодняшней встречи, коим будет мой друг Александр Евгеньевич Цыпкин. Он делает это замечательно и провоцирует на, возможно, те вопросы, которые еще не были озвучены в средствах массовой информации», — эксклюзивно отметил Константин Хабенский в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

Александр Цыпкин подчеркнул, что этот разговор должен сократить дистанцию между зрителем и художественным руководителем МХТ имени Чехова, образ которого часто воспринимается большинством как нечто сакральное и недосягаемое. Ответы на некоторые вопросы, заданные Константину Хабенскому, были в первую очередь интересны самому писателю и сценаристу.

«Я хочу узнать, знает ли Константин Юрьевич, какая площадь театра, не жалко ли ему кино? Ведь он, когда пришел в МХТ, то практически перестал сниматься в таком объеме, в котором он снимался. Вообще зачем он, в целом, вписался? Зачем? Было же все хорошо у него в жизни. Дальше, мне кажется, многим зрителям интересно, в чем суть работы художественного руководителя, ведь по-настоящему он же менеджер», — поделился Александр Цыпкин.

Острые вопросы смогли задавать и сами зрители. Единственная стоп-тема — политика. Во время творческого вечера деятели обсудили премьеры последних сезонов, снятые с репертуара спектакли, премию Московского Художественного, а также выяснилось, что Константин Хабенский не знает, сколько в буфете стоит сосиска в тесте. Художественный руководитель МХТ имени Чехова объяснил это тем, что всегда берет для себя комплексный обед.

Ранее 5-tv.ru писал, что спектакль «Речи немых» в МХТ Чехова вернул к корням.