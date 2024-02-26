Это серьезно? 68-летнему Владимиру Кузьмину стало плохо

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Певец вынужден был обратиться за помощью врачей.

Музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная медицинская помощь. 68-летний композитор, не так давно женившийся на молодой избраннице, резко почувствовал себя плохо, сообщил источник 5-tv.ru.

Прибывшие медики выявили онемение конечностей артиста. Со слов источника, музыкант не мог сдвинуться с места. Его буквально «обездвижило».

За последнее время облик Владимира Кузьмина значительно изменился. Артист крепко взялся за себя и похудел. В Сети связавают разительные перемены во внешности музыканта и композитора с новой любовью.

Ранее 5-tv.ru писал, как изменился 68-летний Владимир Кузьмин внешне.