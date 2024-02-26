Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

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Киевский режим до последнего не планировал задействовать данную технику в зоне боевых действий.

Первый танк Abrams, задействованный армией Украины, уничтожен в районе Авдеевки. Об этом РИА Новости сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

«Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике, до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили», — сказал Гагин.

Между тем он отметил, что любая техника, поставленная киевскому режиму со стороны Запада, уязвима.

«Новые поставки украинским ВСУ разделят участь предыдущих — пойдут на переплавку и восстановление городов Донбасса», — добавил Гагин.

В понедельник, 26 февраля, также стало известно о том, что поселок Ласточкино на авдеевском направлении был взят под контроль российской армии. Бойцы продолжили улучшать положение по переднему краю на данном участке спецоперации.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ряд стран — участников Евросоюза и Североатлантического альянса обдумывают вопрос отправки военных на Украину.