«Крик о том, чтобы ее заметили»: у Волочковой обнаружили «секс-синдром Мэрилин Монро»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

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У скандальной балерины могут наблюдаться определенные сексуальные расстройства.

Известная балерина Анастасия Волочкова поражает всю Россию не только своими талантами, но и скандальным поведением. Нередко она демонстрирует природные данные — фигуру и поразительно длинные ноги. Однако нередко эпатажная танцовщица громко матерится, чрезмерно употребляет алкоголь, а также выставляет напоказ свою главную «изюминку» — шикарный шпагат, на который она удивительно часто садится в любой, даже самой нескромной одежде.

Подобными фотографиями пестрит личный блог артистки — совсем недавно Анастасия опубликовала новый кадр, на котором несколько мужчин держат ее на руках, пока она парит в шпагате.

Общественность уже давно интересуется — насколько нормально и приемлемо, что Анастасия всегда стремится «раздвинуть ноги» перед аудиторией? И может ли такое желание говорить о наличии какого-либо психического или сексуального отклонения? На эту тему 5-tv.ru поговорил с экспертами, больше разузнав о балерине и обнаружив у знаменитости «синдром Мэрилин Монро».

Крик о помощи

Психолог-сексолог Александра Миллер сперва решила отметить, что подобное поведение вряд ли привлечет нормального, сексуально здорового мужчину. Невероятные шпагаты, чаще всего демонстрируемые в неадекватном, опьяненном состоянии, не всегда возбуждают, а, наоборот, скорее отталкивают от таких дам.

Пристрастие к спиртному негативно влияет на сознание женщины — она может больше не осознавать последствий и значений своих поступков, начинает терять «связь с реальностью».

По мнению Миллер, на Анастасию Волочкову оказали сильнейшее воздействие алкоголь и снижение популярности. Танцовщица пытается выставить на показ свои достижения и признание аудитории, однако, как подчеркнула Александра, по-настоящему успешному человеку необязательно демонстрировать свои заслуги, чтобы доказать что-либо.

«Я думаю, что это скорее крик о том, чтобы ее увидели, заметили, оценили. Я думаю, что это скорее такое привлечение внимания к своей особе», — рассказала наша собеседница.

Нимфомания и «Синдром Мэрилин Монро»

Если говорить о возможных сексуальных заболеваниях и отклонениях, действия Волочковой и ее «шпагаты» могут свидетельствовать о наличии такого недуга, как аноргазмия. Речь идет о расстройстве, при котором человек не способен достичь разрядки и получения удовольствия во время полового акта, несмотря на количество интима в жизни женщины или мужчины.

Обычно тесно связана аноргазмия с другим сексуальным заболеванием.

«Многие думают, что когда женщина показывает свою чрезмерную сексуальность, она на самом деле такая и есть. Называют таких женщин нимфоманками», — объяснила эксперт.

Она заметила, что нимфомания — это «невозможность удовлетвориться». Количество и качество половых актов не играет особой роли, и человек никак не может достичь сексуального удовольствия в полной мере. Такое расстройство не говорит о том, что женщина хороша в сексе — ей просто всегда недостаточно.

Миллер пересекает нимфоманию с душевной пустотой человека, приводя в пример известный «Синдром Мэрилин Монро», популярной американской актрисы и певицы. Жизнь этой великой артистки не была так хороша, как казалось на первый взгляд.

Синдром раскрывает в себе «тотальное одиночество», которое сопровождается комплексом неполноценности, проблемами с зависимостями от вредных привычек и постоянными сексуальными «приключениями».

«Я думаю, что, скорее всего, Волочкова страдает от одиночества, от какой-то нереализованности. Плюс у нее не очень хорошие отношения с мамой. Все это сверху „покрыто“ алкогольным опьянением и, конечно, что мы можем видеть? Конечно, такая картина, которую мы получаем: не особо адекватный человек, который себя ведет таким образом, полностью обесценивая все свои достижения в обществе», — сказала психолог-сексолог.

Демонстративное поведение www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru

Дал несколько комментариев и врач-психиатр и нарколог Василий Шуров. Постоянные шпагаты Анастасии Волочковой в любой одежде и любом месте и ее эпатажное поведение, чаще всего сопровождаемое скандальными поступками, по мнению эксперта, имеют несколько факторов возникновения.

Балерина больше не востребована как раньше — она давно перестала быть «белым лебедем», которым являлась во время работы в труппе Большого театра. Теперь танцовщица славится очень плохой репутацией, которую почти невозможно восстановить.

«Мы видим прогрессирующий алкоголизм уже с элементами энцефалопатии и склонность к эпатажу», — заметил специалист.

Энцефалопатия представляет из себя заболевание головного мозга, пораженного в результате частого употребления спиртных напитков.

Как объяснил Василий Шуров, Анастасия стремится продемонстрировать всем «себя саму», доказать, что она балерина и способна садиться на шпагат, даже несмотря на то, что общественности не всегда приятно лицезреть ее «изуродованные ноги».

«Есть определенный нарциссизм и демонстративное поведение: то, что требуется для актеров сцены. Это уже личностные особенности. А длительное употребление алкоголя разрушило контроль. Контроль у нас осуществляет кора головного мозга, лобные доли. Они в первую очередь страдают. Люди становятся вот такими. Расторможенными, склонными к саботажным поступкам», — рассказал собеседник 5-tv.ru.

Так, кроме постоянных шпагатов, уверен Шуров, Анастасия Волочкова больше, к сожалению, уже предложить не может.

Стремление раздеться

Кроме аноргазмии, нимфомании и демонстративного поведения у балерины также может наблюдаться и эксгибиционизм — расстройство, при котором человек достигает сексуального возбуждения и удовольствия путем демонстрации своего тела или половой раскрепощенности незнакомым людям. Об этом ранее уже говорили эксперты.

Анастасия постоянно делится с подписчиками весьма откровенными фотографиями, куда и добавляются известные всем «шпагаты».

«Во-первых, это уже ее такой маркетинговый ход, это первое. А второе — возможно, у нее эксгибиционизм — это когда человек возбуждается, и ему доставляет удовольствие, когда он публично обнажается. Но этот диагноз у нас ставит психиатр, мы можем только предположить, что задатки такие у нее есть», — предполагала сексолог Ольга Савская.

По мнению специалиста, такие кадры, например, как знаменитый «голый» шпагат в бане, точечно прикрытый веником, наблюдали миллионы россиян. Возможно, балерина снимается подобным образом не только для хайпа, но и ради достижения удовольствия благодаря публичному обнажению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова раздвинула ноги перед двумя сразу.