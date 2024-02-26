Харитонов встретился с деятелями искусства в Москве

Фото, видео: ANATOLY MALTSEV / ТАСС; 5-tv.ru

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Говорили о сохранении культурного наследия и необходимости поддержки театров, музеев, музыкантов и артистов.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов в Москве встретился с деятелями искусства. Участвовали актеры, режиссеры, а также студенты и педагоги творческих вузов.

Говорили о сохранении культурного наследия и необходимости поддержки театров, музеев, музыкантов и артистов, особенно в регионах.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.

Участие в выборах примут четыре кандидата — зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, а также действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Путин.

Досрочное голосование на выборах президента России уже началось в регионах страны. Возможность заранее сделать свой выбор есть у жителей труднодоступных и отдаленных местностей, а также судах, находящихся в плавании в основные дни голосования.