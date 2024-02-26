«Коктейль из навоза»: как фермеры отомстили чиновникам в Брюсселе

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В здания летят горящие покрышки, полицию обстреливают из самодельных стволов и вступают с ней в уличные бои.

Возмущены наплывом дешевого украинского зерна не только в Польше. По всей Европе фермеры требуют от евробюрократов немедленно отменить или хотя бы смягчить слишком жесткие экологические нормы, из-за которых выращивать зерно, овощи и фрукты проще где угодно, только не в ЕС.

В столице Евросоюза сельхозпроизводители прорвали полицейские кордоны, заблокировали подъезды к офисам Еврокомиссии и Совета Европы и жгут автопокрышки. О грандиозных европейских потрясениях, вызванных протестами аграриев, расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Это уже не протесты фермеров, а погромы. Европейская штаб-квартира в Брюсселе под прицельным огнем.

В здания летят горящие покрышки, полицию обстреливают из вот таких самодельных стволов и вступают с ней в уличные бои.

Ключевые учреждения ЕС еще и в тракторной осаде, колонны сельхозтехники блокируют подъезды к Еврокомиссии и Евросовету, где проходят саммиты лидеров. По толпе в ответ бьют из водяных пушек.

И из них же приходится гасить не только ярость, но и полыхающие по всему еврокварталу костры. Полиция применяет сразу несколько водометов, чтобы справиться с горящими покрышками и сеном.

Раскаты фейерверков и петард, груды дымящей автомобильной резины погружают европейскую столицу в хаос, а, чтобы еще лучше полыхало, фермеры из комбайнов разбрасывают солому, сдабривая все это еще и «коктейлем» из нечистот и навозной жижи.

Полиция стойко дает облить себя с ног до головы — и носом не повела. Такой теперь у Жозепа Борреля «цветущий европейский сад», по которому разливаются коричневые речки, смердящие ароматы и клубы черного дыма.

Вот в таких условиях сегодня приходится работать еврочиновниками: не то, что не проехать, — не продохнуть. Некоторые едва уносили ноги, чтобы добраться до своих рабочих мест и не попасть под горячую руку.

Защитить не могли даже полицейские оцепления. Освирепевшая толпа сносит в итоге преграды с колючей проволокой, пытаясь прорваться в здание, где в этот же самый момент заседают министры сельского хозяйства — им есть, что предъявить.

«Министрам плевать на наши проблемы, но я думаю, что именно сейчас мы обязательно должны прийти к диалогу с властью и реализовать все их обещания, которые были заявлены. Так мы позволим нашему сельскому хозяйству развиваться», — заявила президент Ассоциации фермеров Марианна Стрел.

Вот уже несколько месяцев фермеры по всей Европе требуют спасти их буквально от уничтожения. Несправедливые соглашения о торговле с другими странами, самоубийственные экологические нормативы.

И, конечно же, импорт дешевой украинской продукции — птицы, сахара, яиц. Вот, что убивает.

«Мы не монстры, наоборот. Иначе мы ничего не добьемся!» — считает один из протестующих фермеров.

Названа и цена такой украинской поддержки: 19 миллиардов евро приходится платить, а точнее терять европейскому агросектору из-за либерализации торговли с Украиной. Под давлением чиновники в итоге пошли сегодня на попятную, сделав несколько отчаянных заявлений — и впервые не в пользу Киева.

«Одна из основных причин протеста — импорт с Украины, который сначала влиял только на отдельные страны, и сейчас мы уже можем наблюдать, что он негативно влияет почти на все государства, состоящие в Европейском союзе. Никакой рынок не может выдержать такого уровня увеличения поставок, поэтому наши украинские партнеры должны понять положение наших фермеров», — заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

Вот уже и Еврокомиссия призывает Киев «понять положение европейских аграриев» и переориентировать свой сельхозэкспорт за пределы Евросоюза. А если ничего не менять, то год для Европы рискует стать урожайным разве что на фермерские бунты.