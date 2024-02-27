Одним залпом: «Солнцепеки» расчищают путь на ключевых участках фронта

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Отечественная техника успешно работает, помогая российским солдатам продвигаться вперед.

На северском направлении по вражеским позициям работают «Солнцепеки». Тяжелые огнеметные системы одним залпом уничтожают целые взводы.

Спастись от таких ударов практически невозможно. Корреспондент «Известий» Денис Кулага передает из зоны СВО.

Военная авиация сопровождает российских бойцов весь путь до места встречи с танкистами. Бойцы уверены: нет ничего надежнее прикрытия с воздуха.

Пока авиация накрывает сверху, экипаж «Солнцепека» спокойно снимает защитную сеть. Даже в этот раз на наших глазах экипаж ТОСа подготавливается к очередному боевому выходу, заряды уже внутри.

Остается выждать время по указанию цели. Мгновение — и тяжелая огнеметная система выходит на позицию.

Дальше работа держится в строжайшем секрете — никаких ориентиров. Только крупноствольные орудия и зажигательный удар несут вахту.

Яркими вспышками покрывается укрепрайон ВСУ на северском направлении. Спастись от таких ударов практически невозможно.

Оператор дрона просматривает все улицы, прилегающие к позициям ВСУ. Ни малейшего движения.

«Мы попали туда, куда надо, погасили гадов этих. На какой бы глубине противник ни прятался, как бы он не укреплялся, какие бы не делал для себя укрепрайоны, мы достанем его там», — рассказывает об успехе на местности один из бойцов.

Прятать технику приходится очень быстро. Примерно минута после залпа, и враг тут же запускает дрон-разведчик в нашу сторону.

«Для безопасности очень часто приходится пережидать вот в таких наших настоящих подземных городах, блиндажах и время от времени выходить на улицу, чтобы выявить, ушли ли вражеские дроны», — проясняют происходящее солдаты.

Быстро темнеет, вражеские беспилотники слепнут, сытые и довольные бойцы снова выходят к огневой. Огненным всплеском прокатываются удары ТОСов по вражеским позициям, обеспечив на северском направлении для наших бойцов полную тишину.