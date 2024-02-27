Снизит риски: какое изобретение сведет к минимуму развитие рака простаты

Фото: www.globallookpress.com / © Bulkin Sergey

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Новый метод лечения предстательной железы стал более безопасным: пациенты смогут обойтись без хирургии и последствий.

Изобретение российских врачей сведет к минимуму последствия операций на простату. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-служба Роспатента, в которую поступила заявка на регистрацию. Теперь, благодаря использованию отечественных уникальных цилиндрических эмболов, станет возможно проводить ЭПА без риска перекрытия анастомозов.

Изобретенную российскими врачами методику ЭПА (эмболизация аденомы предстательной железы) планируют ввести в практику. Эта техника отличается простотой использования, эффективностью и высоким профилем безопасности, в разы уменьшает стоимость сложной операции и не имеет аналогов в мире.

Эндоваскулярная хирургия стала известна благодаря методу лечения инфаркта. С помощью ультратонкой трубки, которую вводят через микропрокол кожи над сосудом, врачи могут достичь любого органа, не используя наркоз. Сейчас в России работает 392 высокотехнологических центра для осуществления «жизнеспасающих манипуляций».

Однако ЭПА — известный во всем мире эндоваскулярный метод лечения аденомы — применяется в России в десятки раз реже по сравнению с другими странами из-за определенных рисков: вводимые эмболы, гидрогелевые шарики размером от 100 до 300 микрон, могут попадать «не в тот сосуд» и механически перекрывать в нем кровоток, создавая ишемические риски. Разработанная же академиком РАН Леонидом Коковым и эндоваскульным хирургом Станиславом Винцковским методика позволяет свести такую вероятность к минимуму и уберечь пациентов от «нецелевой эмболизации».

«В России, несмотря на подготовленные спецоперационные и высокую квалификацию врачей, люди мало решаются на такие операции. Теперь же проводить ЭПА станет возможно без избыточных ишемических последствий. Важно отметить, что до настоящего момента 96% рынка эмболизатов занимали зарубежные компании, в частности, американские, и дороговизна материала также становилась серьезным препятствием для ЭПА. Сегодня наша основная задача — исправить ситуацию, импортозаместить продукт и даже технологически обогнать зарубежных производителей», — сообщается в пресс-релизе.

Аденома простаты чаще всего встречается у пожилых мужчин, а начинает проявляться уже в возрасте 40-50 лет.

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