🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 28 февраля, день будет неоднозначный, он не подходит для проведения любых массовых мероприятий и развлечений. В этот период во всем действуйте с осторожностью, чтобы не усугубить ситуацию и не навредить себе еще больше.

♈ Овны

Вы будете чувствовать уверенность в расширении своего кругозора, даже если вашей семье это может показаться отвратительным. Посвятите себя тому, что вы хотите делать. Не работайте под прикрытием; извлеките на свет божий все, что вы делали. Вы можете обнаружить, что в вашу жизнь врываются новые привязанности в виде дружбы.ﾠﾠ

Космический совет: придерживайтесь выверенного плана действий.



♉ Тельцы

Вопросы, связанные с профессией, будут решены. Но до тех пор не следует предпринимать никаких агрессивных действий, будь то на словах или в письменной форме. Те, кто сталкивается с проблемами на личном фронте, должны уделять время близким. Действительно, заботьтесь о своем здоровье, поскольку вы долгое время ничего не знали об этом.

Космический совет: берегите свою нервную систему.



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♊ Близнецы

Сегодня вас переполняет желание что-то сделать и произвести впечатление на других. Вы сможете предпринимать решительные действия, и прямо сейчас ваше чувство времени неумолимо. Теперь вы сможете погасить свои старые долги и обязательства. Вы можете помочь кому-то из своих близких благодаря своей быстроте мышления.

Космический совет: не впадайте в зависимость от чужого мнения.

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♋ Раки

Сегодня вы сможете сделать первый шаг к исполнению обязательства или вернуть услугу. Это может быть ментальным, финансовым или духовным. Это не означает, что все ваши обязательства будут погашены сегодня, но вы почувствуете облегчение от того, что наконец-то делаете что-то, чтобы действительно погасить свои долги. Это окажется для вас очень полезным.

Космический совет: не следует планировать поездки на длинные расстояния.

♌ Львы

Приготовьтесь к хорошим новостям, особенно касающимся вашего дома. Могут возникнуть возможности, ведущие к смене места жительства, или вы можете завершить свои планы по покупке дома. Воспользуйтесь преимуществами позитивной энергии. Если вы рассматриваете проект реконструкции или перепланировки своего дома или его части, сейчас самое подходящее время для того, чтобы начать реализацию проекта с нуля.

Космический совет: не следует начинать что-то новое.

♍ Девы

Сегодня каждое чувство усиливается из-за расположения звезд. Вы почувствуете и любовь, и ненависть глубже, чем когда-либо прежде. Также появятся возможности показать вам, что мешает вам сейчас сблизиться со своими друзьями. Однако будет благоразумно подождать, прежде чем поддаваться этим чувствам, и посмотреть, сохранятся ли они, прежде чем брать на себя обязательства.

Космический совет: в делах пригодится старый опыт.





♎ Весы

Сегодня вы можете вступить в маловероятное партнерство. Оно подарит вам романтику, острые ощущения и приключения. Помощь и поддержка могут прийти из совершенно неожиданного сектора. Однако эта возможность откроется лишь на короткий промежуток времени. Итак, вам нужно быть быстрым и решительным.

Космический совет: вы можете улучшить свое финансовое состояние.



♏ Скорпионы

Дружба — это тема дня. Вы можете встретиться со старыми друзьями или, возможно, вас внезапно навестит кто-то из них. Сегодня вы также собираетесь помочь одному или нескольким своим друзьям выбраться из затруднительного положения. С другой стороны, друг может быть суров с вами, но вы не должны чувствовать себя виноватым. Он или она вымещает на вас свою злость, потому что у него / нее есть свои собственные проблемы, и именно поэтому он так реагирует.

Космический совет: экономия поможет справиться с трудностями.

♐ Стрельцы

Сегодня ваша вера в карму может укрепиться. Возможно, вы помните, что-то, что вы отдаете, возвращается к вам. Вы чувствительны к другим и понимаете их проблемы. Вы можете наблюдать, как великодушная сторона вашего характера выходит на первый план. Кто-то может прийти и попросить вас о помощи. В этот день также может состояться короткая поездка с близкими людьми.

Космический совет: дела потребуют решительности и находчивости.

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♑ Козероги

Усердно работайте и веселитесь еще больше! Похоже, это ваша тема на сегодня, и она тоже абсолютно уместна. День может начаться с обычной рабочей рутины, но может закончиться празднованием в кругу близких друзей и семьи. У вас отличное чувство юмора, так что вы тоже можете принимать участие в масштабных мероприятиях.

Космический совет: сегодня могут поступать интересные предложения.



♒ Водолеи

Вам давно пора осознать, что ваше здоровье — это одно из ваших достоинств, и его необходимо развивать. Сегодня хороший день для того, чтобы начать соблюдать здоровый режим, заняться спортом или записаться на занятия физкультурой. Плавание или другие водные развлечения могут оказаться для вас особенно полезными. Если вы начнете придерживаться здорового образа жизни сегодня, у вас будет больше шансов на успех.

Космический совет: идеи не всегда сразу получают поддержку.





♊ Рыбы

Если проявить немного терпения и выдержки, день может оказаться для вас очень продуктивным. Но сейчас обладать таким терпением может оказаться самой большой проблемой. Время, казалось бы, замедлится до ползучести, и ничто не будет двигаться достаточно быстро, чтобы соответствовать вашему настроению. Но если вы попытаетесь ускорить процесс, вы можете полностью испортить свою повестку дня. Попробуйте начать день с нескольких успокаивающих упражнений, чтобы контролировать свою энергию.

Космический совет: в личных отношениях лучше доверять интуиции.

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