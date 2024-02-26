«Исповедь перед смертью»: пранкер Лексус назвал удачей взятое у Генри Киссинджера интервью

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Vogl; 5-tv.ru

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Американский дипломат скончался в ноябре 2023 года в возрасте 100 лет. Одно из своих последних интервью он дал российским пранкерам.

На счету команды пранкеров Вована и Лексуса множество разоблачающих и скандальных интервью. Любимых среди них они не выделают, однако гордятся записью с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, которую удалось сделать незадолго до смерти американского деятеля. Об этом Лексус (Алексей Столяров) рассказал в беседе с 5-tv.ru на полях II международного фестиваля документального кино «RT. Док: Время героев».

По словам Алексея, пранк — это сложная с точки зрения журналистики и документалистики работа, своего рода, расследование, в котором героя нужно раскрыть. Вован и Луксус с этой работой в своем жанре справляются прекрасно.

Лексус отметил, что его любимый пранк — это тот, который еще не записан, ведь самое интересное — это изучать своего собеседника, готовиться к интервью. Из уже опубликованных выпусков своего шоу пранкеры не собирают списки лучших, однако интервью с Генри Киссинджером называют настоящей удачей.

«Это одно из последних интервью в его жизни, и сделали его мы. В этом плане нам повезло. Повезло, потому что это была исповедь перед смертью за 100 лет его жизни», — отметил Лексус.

Алексей Столяров напомнил, что ему с коллегой удалось «снять» с Киссинджера много информации, которую скрывают на Украине, в частности планы президента Владимира Зеленского по поводу ведения военных действий.

«Зеленский делился с ним. Он поделился с нами. Я думаю, что это журналистская удача в какой-то степени», — заключил пранкер.

Ранее 5-tv.ru писал, что пранкеры Вован и Лексус вывели на чистую воду вице-канцлера Германии.