Путин подписал закон о самозапрете на оформление кредитов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Соответствующее право у россиян появится уже в следующем году.

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий россиянам право устанавливать в кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров на выдачу потребительских кредитов.

Соответствующее право у россиян появится с 1 марта 2025 года. Сам закон, подписанный Путиным, обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла законопроект о самозапрете на кредиты и займы.

Цель проекта — защитить россиян от мошенничества, в том числе выдачи кредитов без согласия официального клиента. Инициатива создана после многочисленных обращений граждан. Однако самозапрет не распространяется на автокредиты, а также ипотечные и образовательные с госсподдержкой кредиты.