Умер Лорд Джейкоб Ротшильд
Фото: www.globallookpress.com / Ray Tang
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Финансисту, выходцу из богатейшей британской семьи было 87 лет.
Лорд Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет, сообщают The Sun и Daily Mail со ссылкой на заявление семьи.
Точные обстоятельства случившегося не указаны. Не исключены естественные, возрастные причины.
Ротшильд начал карьеру финансиста в семейном банке под названием NM Rothschild & Sons в 1963 году. Спустя несколько лет он заслужил место соучредителя J Rothschild Assurance Group.
Известно, что Лорд Ротшильд также основал Windmill Hill Asset Management. Это было сделано с целью управления благотворительным портфелем семьи.
В числе прочего, Ротшильд был заместителем председателя телевизионной компании BSkyB, а также председателем попечительского совета Национальной галереи.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти бывшего председателя Бундестага Вольфганг Шойбле.