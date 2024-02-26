Село Ласточкино перешло под контроль российских войск

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Пункт находится на авдеевском направлении.

Поселок Ласточкино на авдеевском направлении взят под контроль российской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, приводя данные из зоны спецоперации на Украине за сутки.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю», — говорится в сводке.

Кроме того, бойцы российской армии нанесли поражение бригадам боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Уманское, Нетайлово и Очеретино. Были отражены и восемь атак штурмовиков киевского режима.

«Противник потерял до 410 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30», — добавили в Минобороны России.

Совсем недавно российская армия освободила Авдеевку, которая была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. От туда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. Как рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, Авдеевка сегодня полностью зачищена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пушилин рассказал о состоянии Авдеевки и ее судьбе.