Раненного амурского тигра доставили в хоспис для хищников под Санкт-Петербургом
Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Зверя привезли из Приморья, теперь ему предстоит операция и долгая реабилитация.
Хоспис для хищников под Петербургом стал новым домом для амурского тигра, которому прострелили лапу. На днях хищника доставили из Приморья в Ленинградскую область. Зверю дают обезболивающее и откармливают, он сильно истощен.
Как предполагают зоозащитники, еще до пулевого ранения тигр попал лапой в браконьерскую петлю и повредил связки, когда пытался выбраться. Специалистам удалось стабилизировать его состояние, но, скорее всего, он больше не сможет жить на воле, поэтому будет находиться под присмотром людей.
Впереди операции и долгая реабилитация.
Ранее 5-tv.ru писал, что рождаемость животных в Московском зоопарке выросла вдвое за девять лет. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин, отметив, что появление на свет панды Катюши стало особенно важным событием.