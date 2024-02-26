Раненного амурского тигра доставили в хоспис для хищников под Санкт-Петербургом

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Зверя привезли из Приморья, теперь ему предстоит операция и долгая реабилитация.

Хоспис для хищников под Петербургом стал новым домом для амурского тигра, которому прострелили лапу. На днях хищника доставили из Приморья в Ленинградскую область. Зверю дают обезболивающее и откармливают, он сильно истощен.

Как предполагают зоозащитники, еще до пулевого ранения тигр попал лапой в браконьерскую петлю и повредил связки, когда пытался выбраться. Специалистам удалось стабилизировать его состояние, но, скорее всего, он больше не сможет жить на воле, поэтому будет находиться под присмотром людей.

Впереди операции и долгая реабилитация.

Ранее 5-tv.ru писал, что рождаемость животных в Московском зоопарке выросла вдвое за девять лет. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин, отметив, что появление на свет панды Катюши стало особенно важным событием.