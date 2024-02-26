Космическим туристам впервые показали установку ракеты на космодроме «Восточный»

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На площадке сейчас готовят к запуску ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» на борту.

На космодроме «Восточный» готовят к запуску «Союз-2.1б». До старта ракеты-носителя осталось три дня. На орбиту она доставит метеоспутник «Метеор-М» и почти два десятка малых аппаратов. За тем, как идет подготовка к полету, впервые наблюдали космические туристы и корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Отдельные модули «Союза» несколько месяцев собирали в этом центре. Комплектующие везли со всей страны.

«Вот он, момент, которого так долго ждали: на рассвете открываются ворота испытательно-сборочного комплекса. Именно отсюда начинается путь ракеты-носителя к звездам. И первые шаги по земле», — передает с места событий корреспондент Евгений Подтергера.

Подходит один состав, и ракету-носитель ставят на рельсы. Второй тягач идет в сопровождении — страхует.

«Пять километров до стартового стола, состав с „Сюзом“ идет с минимальной скоростью. Так, чтобы его постоянно могли сопровождать сотрудники космодрома и осматривать все агрегаты», — показывает Подтергера.

Не менее пристально за процессом наблюдают космические туристы. Эта первая в истории группа на «Восточном», которой показали весь старт с этапом подготовки.

«Специально приехали на космодром, посмотреть на вывоз, на запуск. Это космос, это всегда загадка. Надеемся увидеть пуск. Эмоции как в детстве», — делится туристка Анна Иванова.

«Я много путешествую, я была в 49 странах и более чем в 500 городах. И, наверное, из всех мои поездок эта будет самая запоминающаяся», — планирует туристка Алевтина Макарова.

А главное, конечно, скрыто. Под серым обтекателем два десятка спутников, есть даже иностранный. Но это все сопутствующая нагрузка, основной груз — космический аппарат «Метеор-М». Он создан для глобального наблюдения за атмосферой и поверхностью всей нашей планеты. Спектр применения широчайший: от сельского хозяйства до мониторинга крупных техногенных аварий и пожаров.

«Сейчас происходит один из самых важных и сложных этапов предстартовой подготовки: установка „Союза“ на стапели и вертикализация, то есть подъем ракеты-носителя с прицелом в небо», — рассказывает корреспондент Евгений Подтергера.

Следующие три дня, которые остаются до старта, более 500 специалистов будут тестировать системы «Союза», проведут все необходимые контрольные испытания.

«Сегодняшний день у нас должен закончиться полностью подготовкой РКН и агрегатов систем стартового комплекса к работе. Проведение автономных испытаний на ракета-носителе и разгонном блоке», — объясняет руководитель пусковой площадки Дмитрий Болотов.

Запуск ракеты-носителя «Союз» с уникальным оборудованием на борту запланирован на 29 февраля.